Il Centro per l’educazione ambientale e alla sostenibilità del Comune di Milis ha aderito all’iniziativa di rete indetta dalla Regione Ceas Aperti 2026: "Interazioni - Trame di paesaggi, biodiversità e funzioni". Attraverso attività di natura teorico pratica, sabato 3 ottobre il pubblico sarà coinvolto in un percorso incentrato sulla conoscenza della ricca biodiversità vegetale presente che compone le diverse aree dedicate ai giardini e all'agrumeto storico.

Sarà l'occasione per diffondere pratiche virtuose sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale il quale è parte integrante della residenza storica della famiglia Pernis e dell'identità culturale del paese di Milis.

La mattina sarà dedicata alla scuola primaria con visite guidate a opera degli operatori del Ceas i quali, debitamente formati, saranno le figure preposte a rispondere alle domande, soddisfare curiosità e proporre approfondimenti. Durante la mattinata gli alunni avranno la possibilità di partecipare a un’attività educativa e formativa sotto forma di gioco, attraverso la quale dovranno cimentarsi in prove di abilità con il riconoscimento delle specie vegetali presenti. Al termine della mattinata è previsto un momento di riflessione e di approfondimento sui temi del paesaggio, della biodiversità e della loro importanza per la vita.

Di pomeriggio, dalle 15,30 saranno accolti i cittadini con visite e non solo. Saranno proposti due laboratori: il primo rivolto agli adulti sulle tecniche di potatura e innesto degli alberi di agrumi, il secondo rivolto ai bambini/ragazzi e adulti inerente la replicazione delle specie vegetali. Al termine della giornata sarà allestito un rinfresco secondo principi di stagionalità dei prodotti, chilometro zero e filiera corta.

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