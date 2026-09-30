Le interrogazioni non sono state ancora discusse, ecco perché la minoranza ha deciso di segnalare la vicenda al prefetto di Oristano.

I consiglieri di minoranza del Comune di Simaxis Giacomo Obinu, Matteo Olia e Chiara Atzori hanno inviato una nota in prefettura per raccontare quanto sta accadendo. «Il 29 settembre 2026 è stata convocata una seduta del Consiglio comunale e, con rammarico, si è dovuto constatare il mancato inserimento delle interrogazioni consiliari regolarmente presentate nei mesi di luglio e agosto 2026 - si legge nel documento - Tale omissione configura una palese e grave violazione delle prerogative e delle funzioni connesse al mandato ispettivo e di controllo che le norme vigenti riconoscono espressamente ai consiglieri comunali. A tal proposito, si rammenta che l'articolo. 43, comma 1 (Testo Unico degli Enti Locali) sancisce il diritto dei consiglieri di presentare interrogazioni e mozioni, disponendo altresì l'obbligo del sindaco o degli assessori delegati di rispondere entro 30 giorni. Nel caso specifico, non solo sono ampiamente decorsi i termini di legge per ricevere una risposta scritta (laddove prevista), ma la sistematica esclusione di tali atti dall'ordine del giorno del primo consiglio utile vanifica l'esercizio del diritto di discussione in aula, compromettendo il ruolo istituzionale della minoranza e alterando il corretto funzionamento democratico dell'ente».

I consiglieri chiedono dunque al prefetto di acquisire urgentemente informazioni presso il Comune di Simaxis in merito alle ragioni del mancato inserimento delle interrogazioni, di richiamare gli organi di vertice del Comune al rigoroso rispetto delle prerogative dei consiglieri di opposizione e all'osservanza dei termini previsti dall'articolo 43 del Tuel e di sollecitare l'immediata iscrizione degli atti ispettivi nella prima seduta consiliare utile.

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