Al via i pagamenti della Borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2025/2026. Gli studenti beneficiari possono già riscuotere il contributo negli Uffici Postali, seguendo una procedura diversa a seconda che siano maggiorenni o minorenni.

Per gli studenti maggiorenni è sufficiente presentarsi in un qualsiasi Ufficio Postale con un documento di identità valido e il proprio codice fiscale. Allo sportello bisognerà comunicare la volontà di riscuotere la borsa attraverso la Carta Postepay “Borse di Studio”.

Per i beneficiari minorenni, invece, dovrà essere un genitore, o chi ne esercita la responsabilità, a recarsi alle Poste. Occorrono il documento di identità e il codice fiscale del genitore, oltre agli stessi documenti dello studente beneficiario. Una volta verificata la documentazione, sarà possibile chiedere allo sportello il ritiro del contributo attraverso la Carta Postepay “Borse di Studio”. Per tutori e curatori è necessario anche il provvedimento di nomina in copia autentica.

Niente passaggio alle Poste, invece, per chi ha già beneficiato della Borsa di studio nazionale negli anni scolastici 2023/2024 e/o 2024/2025: l’importo relativo al 2025/2026 sarà accreditato direttamente sulla stessa Carta Postepay già in possesso dello studente.

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