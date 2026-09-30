Un convegno, degustazioni, visite ai murales e spettacoli nel programma del Festival della Vernaccia che si terrà a Baratili San Pietro sabato 10 ottobre. A Baratili San Pietro la Vernaccia è parte della storia del paese e del lavoro di chi, generazione dopo generazione, ne ha custodito la coltivazione e la produzione. La presenza di questo vitigno nel territorio è documentata fin dall’XI secolo: un legame antico che oggi vive nei vigneti, nelle cantine e nelle conoscenze dei produttori.

«La Vernaccia offre così una chiave per raccontare Baratili San Pietro, il suo paesaggio agricolo e la cultura che vi si è sviluppata - spiega il sindaco, Alberto Pippia - La Vernaccia di Oristano racconta una parte importante della storia e dell’identità di Baratili San Pietro. Con il Baratili Wine Fest vogliamo valorizzare questo patrimonio e, insieme, offrire ai visitatori l’occasione di conoscere il paese, le sue attività e i suoi luoghi. Il programma mette in relazione produttori, associazioni e realtà del territorio: dal convegno alle degustazioni, dalle visite ai murales agli appuntamenti per i più giovani. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla manifestazione. La loro collaborazione è essenziale per dare visibilità alla Vernaccia e creare nuove opportunità per le attività produttive locali».

La giornata del Baratili Wine Fest inizierà alle 16, nell’ex cantina Madau, con un convegno dedicato alla Vernaccia. Dalle 17 apriranno gli stand espositivi e prenderanno il via le degustazioni a cura del Gal Sinis. I calici con sacchetto e i ticket per le degustazioni potranno essere acquistati negli infopoint all’inizio e alla fine del percorso. Il festival sarà anche un’occasione per scoprire Baratili San Pietro. Dalle 17 alle 20 la cooperativa Penisola del Sinis proporrà visite guidate gratuite ai murales a bordo del trenino turistico. Sempre dalle 17, l’Associazione culturale Ideando organizzerà una caccia al tesoro per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni lungo le vie del paese. Per informazioni sull’attività è possibile scrivere a ideandoac@gmail.com. La serata proseguirà alle 20:30 in piazza dei Balli con lo spettacolo “Il Sindaco di Scraffingiu – XX dì legislatura”.

Dalle 22:00 a mezzanotte si esibirà il fisarmonicista Gianni Ore. A chiudere il programma, da mezzanotte alle 3 sarà il dj Alezetal Centro di aggregazione sociale di via Roma. Il Baratili Wine Fest è promosso dal Comune di Baratili San Pietro, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Gal Sinis, del Consorzio Vernaccia di Oristano e dell’Ecomuseo della Vernaccia di Oristano. L’organizzazione è affidata all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e dello Spettacolo.

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