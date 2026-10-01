Sarà un Consiglio provinciale importante quello convocato dal presidente Paolo Pireddu per lunedì 5 ottobre alle 18.30. Nove punti, ma due su tutti: l'emergenza West Nile e il piano della rete scolastica.

All'ordine del giorno è stata inserita infatti la mozione del Campo Largo per l'istituzione di un pool di esperti e consulenti, anche in collaborazione con il sistema universitario, per un piano provinciale di protezione delle zanzare e prevenzione del West Nile Virus. L'obiettivo, secondo l'opposizione, è superare la logica delle disinfestazioni a posteriori per arrivare a un piano strutturale nelle aree umide e nei centri a rischio.

Sulla West Nile arriva in aula l'interpellanza ancora della minoranza sull'effettivo impiego operativo del drone acquistato dalla Provincia, sullo stato delle abilitazioni del personale e sui costi sostenuti. Le altre domande contenute nel documento consiliare sono: il drone è stato davvero utilizzato? Da chi? Con quali risultati?. Non meno rilevante, la presa d'atto e approvazione del piano della rete scolastica e dell'offerta formativa 2027/2028. È l'atto che disegnerà il futuro degli istituti superiori di Oristano e provincia: indirizzi nuovi corsi, possibili accorpamenti. Una partita che interessa direttamente sindaci e dirigenti scolastici.

In discussione anche la variazione al Dup 2026-2028 e al bilancio di previsione con applicazione di avanzo vincolato, e la seconda variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Completano l'ordine del giorno dovuto dossier sulla viabilità: l'interrogazione sullo stato dei lavori di messa in sicurezza delle intersezioni tra sp 10 e 11 (Narbolia - Riola Sardo) e sp 1 e 60 (Nuraxinieddu - Baratili) e la mozione per l'installazione urgente di un semaforo intelligente temporaneo all'incrocio Narbolia - Riola - San Vero Milis, in attesa della rotatoria. Infine i due punti più politici: l'interpellanza sull'assunzione in personale ex art. 90 senza procedura pubblica e quella sulla revoca del concorso per dirigente Finanziario.

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