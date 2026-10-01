Lavori sulla linea Cagliari-Oristano: treni sospesi per 2 fine settimana di ottobre. Nei weekend del 3 - 4 ottobre e 17 - 18 ottobre, per lavori di manutenzione e di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, tra le stazioni di San Gavino e Oristano sarà sospesa la circolazione dei treni. Per questa ragione alcuni treni del regionale di Trenitalia delle linee Cagliari – Macomer, Cagliari– Golfo Aranci e Cagliari – Porto Torres Marittima subiranno delle variazioni. I treni saranno limitati alle stazioni di San Gavino e Oristano. Prevista l’attivazione di un servizio bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi cm 40x30x15. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica (monopattino, monowheel e hoverboard).

È consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, mentre sono sempre ammessi i cani da assistenza. Non sono ammessi cani di media e grossa taglia. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia.

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