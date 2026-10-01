Un mese di eventi volti alla promozione del territorio e delle filiere produttive. Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea presenta il programma che si svolgerà ad ottobre. Domani, 2 ottobre. il Distretto parteciperà ai momenti di animazione territoriale “La Comunità del cibo e la tutela della biodiversità”, inoltre si farà un focus sulla valorizzazione della filiera brassicola sarda, nell’ambito di Zenias de Atonzu (e Ichnos - Sonos de solidariade) in programma a Sedilo e organizzati dal Distretto Rurale della Media Valle del Tirso. Il 3 ottobre, alle 17.30, il Salone parrocchiale di piazza San Michele, a Gonnostramatza, ospiterà l’incontro “In armonia con la natura”, dedicato al rapporto tra sport, ambiente e relazioni tra uomo e animali.

L’iniziativa prevede un confronto tra esperti e cittadini, gli interventi dei relatori e un riconoscimento a Marco Teribint, campione del mondo di cinofilia venatoria e sportivo locale d’eccellenza. A seguire, è previsto un momento conviviale con degustazione di prodotti del territorio. L’8 ottobre il Distretto sarà impegnato a Villanova Truschedu per un appuntamento di animazione territoriale, finalizzato all’ingresso di un nuovo Comune e di nuove aziende nella rete. Il giorno successivo, il 9 ottobre, si terrà una riunione tra birrifici e agricoltori dedicata al percorso di costruzione della filiera brassicola, con il coinvolgimento di Agris e Laore. L’incontro sarà un momento di confronto tra produttori agricoli e birrifici sullo sviluppo dell’accordo di filiera. Il 10 ottobre il Distretto parteciperà alla Sagra della Vernaccia di Solarussa, con una degustazione di prodotti del territorio.

Valorizzare la produzione della Vernaccia e delle produzioni locali, promuovendo il legame tra le eccellenze agroalimentari e le identità territoriali: sono questi gli obiettivi che si intende raggiungere in questa importante giornata a cui il Distretto partecipa attivamente. Il 16 ottobre, a Oristano, è in programma un’iniziativa sulle mense scolastiche, organizzata dall’agenzia Laore, con un approfondimento sul rapporto tra territorio, alimentazione ed educazione. Nell’ambito dell’appuntamento è prevista anche l’esperienza “A colazione con il Distretto”, per raccontare il valore delle produzioni locali e il contributo del Distretto nella promozione di una cultura alimentare legata al territorio. Il 17 ottobre, invece, il Distretto prenderà parte all’evento Palmas Arborea - Monte Arci, con un’attività di partecipazione e documentazione dell’iniziativa. Il calendario proseguirà il 23 ottobre a Neoneli con un evento dedicato alla promozione delle birre artigianali e alla degustazione, pensato per dare visibilità ai birrifici e alle loro produzioni. La parte conclusiva del mese sarà dedicata al The Rural Beer Tasting Festival, in programma il 30 e 31 ottobre.

La giornata del 30 ottobre sarà riservata alla componente culturale della manifestazione, con il convegno “Una filiera che unisce, un valore che cresce”, dedicato alla filiera brassicola. L’incontro coinvolgerà relatori, scuole, operatori dei Distretti e prevede la proiezione di un documentario sulla filiera del grano. La giornata sarà accompagnata da attività di comunicazione e promozione rivolte ai media e al pubblico, con la presentazione dei relatori e la documentazione dell’iniziativa. Il 31 ottobre il Festival proseguirà con la sua componente ludica, in una giornata dedicata ai birrifici, alle degustazioni, alla musica e all’intrattenimento. L’appuntamento offrirà un’ulteriore occasione per valorizzare i produttori e le birre artigianali, promuovendo il patrimonio agroalimentare locale attraverso momenti di incontro e partecipazione.





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