Sul progetto iscol@, si confermano ancora posizioni diverse in Consiglio comunale fra maggioranza ed opposizione sull'aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028 e l'assunzione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo. L'argomento dell'ordine del giorno è stato infatti approvato dall'assemblea civica con i soli voti del gruppo consiliare che sostiene il sindaco Salvatore Pes, mentre i tre consiglieri presenti della minoranza guidata Gianni Meloni si sono astenuti. L'opposizione ​ ha insistito nel ritenere di limitare i lavori al solo plesso scolastico, scorporando la palestra per finanziarla in seguito tramite i fondi del Credito Sportivo. Una tesi che non ha convinto la maggioranza rimasta sulle sue posizioni. Secondo il sindaco Pes «l'attuale iter consentirà un maxi-intervento da oltre 4 milioni di euro a fronte di un mutuo di soli 791mila euro con tariffa da 54mila per 25 anni. l gioco vale la candela – ha evidenziato l sindaco– perché scorporare le opere avrebbe significato accendere il mutuo per la scuola e stipularne poi un altro da oltre un milione per lo sport. I bandi per l'impiantistica, infatti, coprono solitamente fino a un milione di euro, lasciando le pesanti quote extra interamente a carico del Comune».

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