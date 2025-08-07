Tiria, da venerdì a domenica i festeggiamenti in onore della Madonna delle GrazieSi parte con la serata di intrattenimento in compagnia di Alessandro Pili e il suo gruppo
Da domani a domenica a Tiria sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Organizzati dalla Aps Tiria, in collaborazione con il Comune, un weekend di appuntamenti. Si parte venerdì con la serata di intrattenimento in compagnia di Alessandro Pili e il suo gruppo.
Sabato, dalle 17, la partita di calcio e giochi vari per adulti e bambini. Alle 22, invece, spettacolo musicale del gruppo “A Bratzos Tentos” e chiusura, alle 23.30, con lo spettacolo pirotecnico.
Domenica, per la parte religiosa, alle 10 la processione per le vie della borgata di Tiria, accompagnata dalle note della fisarmonica e dell’organetto. Alle 10.30 la Santa Messa in onore della patrona. Nel pomeriggio, alle 17.30 giochi e intrattenimento per tutte le età. Alle 22, si chiude con lo spettacolo musicale del gruppo “Deamistade”.