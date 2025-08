Dopo la prima uscita in Sardegna in occasione del Trofeo Gigi Riva, ecco la presentazione ufficiale del nuovo Cagliari di Fabio Pisacane in vista dell’inizio della stagione, tra le suggestive rovine della città antica di Tharros, nel cuore del Sinis.

Sul palco la squadra al gran completo, dal capitano Pavoletti all’ultimo arrivato Kiliçsoy. E chiaramente lui, l’allenatore napoletano col suo staff, all’esordio in Serie A quest’anno e accolto con un applauso commovente dai tifosi presenti in platea, un migliaio circa, arrivati un po’ da tutta la provincia di Oristano, e non solo.

«Grazie per la splendida accoglienza, vogliamo ripagare in campo tutto questo affetto. Speriamo di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, non vediamo l’ora di cominciare», hanno detto lo stesso Pisacane e Pavoletti, poi via via tutti gli altri rossoblù.

La presentazione del Cagliari Calcio 2025-26 è in diretta su Radiolina, commento di Lele Casini. Il giornalista, anche nella prossima stagione di Serie A, curerà la radiocronaca in esclusiva per le partite dei rossoblù.

