Per i tanti residenti e i turisti in vacanza nelle case del territorio non saranno sicuramente giorni semplici. Nelle borgate marine di San Vero Milis torna l’incubo acqua.

Come ha fatto sapere il Comune oggi attraverso una nota, a causa di un grave guasto sulla condotta foranea che alimenta l'intera marina di San Vero Milis, si rende necessario procedere alla interruzione dell'erogazione idrica fino a riparazione ultimata.

Si tratta di un guasto di severità elevata, per la riparazione sono previsti infatti due giorni di lavoro salvo intoppi. L’intervento è stato programmato per giovedì 7 agosto.

Un disagio non indifferente insomma in piena estate. “Si raccomanda di effettuare la raccolta della scorta d'acqua necessaria per tutto il tempo necessario all'effettuazione della riparazione - si legge nella nota del Comune - Sarà nostra cura avvisare l’utenza appena cessata l’emergenza”.

© Riproduzione riservata