Più che un raid sembra un vero accanimento. Non c’è pace nella borgata marina di Sa Mesa Longa. La notte scorsa c’è chi ha danneggiato per la terza volta in appena tre giorni il parcometro attivo da sabato scorso per la sosta a pagamento. Questa volta l’intento sicuramente era quello di portare via la strumentazione. Qualcuno ha scavato per terra per poi prendere a calci il parcometro, e nuovamente è stato danneggiato il display.

Ad accorgersene è stato, come sempre, un tecnico dell’azienda alle 8 del mattino, durante il primo sopralluogo del giorno. Ieri la Sis, la ditta che gestisce il servizio per conto del Comune di San Vero Milis, stanca di subire atti vandalici e danni non indifferenti, ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di San Vero Milis.

Sempre la Sis intanto fa sapere che ancora non è operativo l’ufficio installato a Mandriola per il rilascio degli abbonamenti e dei pass per i residenti. Manca solo la linea internet e poi il servizio sarà attivo. Intanto sul portale Muvin gli utenti possono già effettuare la registrazione. Nelle borgate dove sono previsti abbonamenti e pass la sosta ancora non si paga.

