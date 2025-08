Dall’8 all’11 agosto, al via il tour “I Colori della Musica”, proposto dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro. Tre le date previste.

Due saranno in programma in Marmilla, a Villa Verde e Ruinas. Saranno concerti pensati per celebrare la bellezza della musica e dei luoghi che la ospitano, con un repertorio che attraversa generi, epoche e sensibilità diverse.

Partenza l’8 agosto, alle 21.45, in Piazza Lampis a Villa Verde.

In scena Giusy Murgia Onnis - voce, Enrico Atzeni - pianoforte, Marco D’Arpa - basso, Vito Di Pietra - batteria, Gianluca Podda - chitarra e Germano Seggio - chitarra. Protagonista della serata una scaletta che spazia dai classici intramontabili degli anni ’60 alle hit più recenti.

Dopo la data di Villa Verde il live approda poi a Cagliari il 10 agosto, mentre l’ultima tappa, lunedì 11 agosto, è prevista a Ruinas, alle 21.30, negli storici spazi di Casa Licheri. L’evento si inserisce all’interno di un più ampio programma promosso da Palazzo d’Inverno che rinnova la collaborazione con i Comuni di Villa Verde e Ruinas.

© Riproduzione riservata