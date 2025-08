Radio Planargia, da oltre trent’anni simbolo di informazione per la Planargia e il Montiferru, ha improvvisamente smesso di funzionare.

«Gli impianti», comunicano in un documento gli amministratori dell’emittente, «collocati sul terrazzo dell’ex orfanotrofio di Suni, sono infatti divenuti inaccessibili in quanto la serratura del portone d’ingresso è stata sostituita senza preavviso».

Gli stessi amministratori si sono rivolti al parroco, il quale ha risposto di non avere competenza su quegli spazi. «Paradossalmente», aggiungono da Radio Planargia, «mentre il parroco nega la proprietà dell’immobile, ha avanzato la richiesta di un canone d’affitto. Eppure la Radio nel tempo, ha sostenuto i costi dell’utenza elettrica, bollette che per anni hanno alimentato anche il garage parrocchiale. La situazione è degenerata», aggiungono, «quando un tecnico ha segnalato ai carabinieri un’aggressione da parte del parroco». L’emittente ha avviato un confronto con le Orsoline, per cercare una soluzione.

Il parroco don Giuseppe Pisanu, impegnato oggi nella festa patronale, per ora preferisce non rispondere compiutamente in attesa di capire meglio quali sono le accuse. «Vedrò come tutelarmi», anticipa il sacerdote, «in quanto la Parrocchia non ha alcuna titolarità su quell’immobile e non ha mai ottenuto vantaggi di alcun tipo. Agressioni? Sono cose assurde».

