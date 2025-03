Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 61 in territorio di Terralba. Per cause ancora da accertare, su una carreggiata a due corsie, si sono scontrati un camion cisterna che trasportava liquami e un furgone frigo.

Il furgone frigo coinvolto nell'incidente a Terralba

Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 11, nelle vicinanze della zona industriale. I due conducenti – entrambi feriti ma non in maniera grave – sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale a Oristano, per cure e accertamenti.

Immediati i soccorsi: le squadre dei vigili del fuoco di Oristano hanno lavorato a lungo. Per consentire i rilievi effettuati dai carabinieri si è rivelato necessario chiudere al traffico la strada, deviandolo verso Marrubiu.

© Riproduzione riservata