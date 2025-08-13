Nuova iniziativa dell’amministrazione comunale di Palmas Arborea, dedicata ai bambini residenti e non, per il periodo invernale. È intenzione dell’ente, infatti, quello di attivare il servizio di ludoteca invernale, rivolto ai piccoli che frequentano le scuole dell'Infanzia e Primaria nel Comune palmarese. Il servizio si svolgerà negli spazi della ludoteca comunale e avrà una frequenza di due giorni la settimana e tre ore al giorno. Tutti gli interessati dovranno comunicare il proprio interesse ad aderire all’attività entro e non oltre il 22 agosto, attraverso il form presente nel sito istituzionale dell’ente. Giorni e orari dedicati al servizio verranno poi stabiliti e comunicati successivamente.

© Riproduzione riservata