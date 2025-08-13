Cuglieri, il Caffè letterario AMOF affronta la questione PalestineseAppuntamento domani, 14 agosto, alle 21, nel chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini
La questione Palestinese sarà il tema centrale dell'incontro promosso dal Caffè Letterario “Angioletta Muretti Ortu-Flores” domani giovedì 14 agosto. Una serata per riflettere sull'intricata storia della terra santa e la tragedia del conflitto a Gaza insieme con Fawzi Ismail, presidente dell’associazione “Amicizia Sardegna-Palestina”, un attento conoscitore della questione.
«Partendo dal suo originarsi, alla fine degli anni quaranta del secolo scorso, verranno percorsi i momenti salienti delle vicissitudini del popolo palestinese sino alle drammatiche vicende della guerra in corso», spiega Maria Giovanna Campus Motzo. Appuntamento domani sera giovedì 14 agosto alle 21, nel chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini.
Abbrivio con i saluti di Maria Franca Curcu, vice presidente dell’associazione culturale Gurulis Nova, poi seguirà l'introduzione di Maria Giovanna Campus, quindi il racconto di Fawzi Ismail.
Alcune poesie di autori palestinesi tratte dalle raccolte “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza” e “Maria di Gaza” arricchiranno l'incontro culturale. Il Coro Su Cuncordu e Sos Cantores, entrambi di Cuglieri, daranno il loro contributo canoro con lo Stabat Mater, in memoria di tutti i caduti della guerra. L’evento è patrocinato dal Comune di Cuglieri.