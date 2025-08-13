Mezzo ettaro di macchia mediterranea andata a fuoco nel pomeriggio nelle campagne di Ardauli. Ad innescare l’incendio un fulmine abbattutosi in località Loche Murudu nelle campagne vicino al piccolo paesino del Barigadu.

A dare l’allarme, intorno alle 13,30, è stata la vedetta che si trovava a “Pranu e mont’e cresia”. Sul posto sono subito intervenuti barracelli della Compagnia di Ardauli guidata dal capitano Michelangelo Lai e i colleghi della vicina compagnia barracellare di Neoneli.

Sul posto anche gli uomini della Forestale di Neoneli e l’Ente foreste muniti di Pick up e autobotte.

Ci sono volute circa quattro ore di lavoro per domare le fiamme, ma provvidenziale è stato anche il violento acquazzone che si è abbattuto nel Barigadu. Ad andare distrutto dalle fiamme imponenti mezzo ettaro di macchia mediterranea prima che, intorno alle 17,30, la macchina dei soccorsi prima e la pioggia poi mettessero fine al rogo stavolta partito accidentalmente.

Fortunatamente non si sono registrati danni ad aziende e ugualmente nessun capo di bestiame è rimasto coinvolto nel fuoco.

