Meglio non ammalarsi. Il rischio è quello di finire per forza al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Oristano. Almeno per chi abita in città. Il punto di guardia medica di via Carducci non sarà presidiato da oggi mercoledì 13 a sabato 16 agosto.

Questo a causa dei pochi medici a disposizione. Va meglio invece in altri paesi della Provincia. La Asl fa sapere che i punti di continuità assistenziale interamente coperti per il periodo di Ferragosto saranno 13: Laconi, Arborea, Baressa, Marrubiu, Usellus, Bosa, Suni, Ardauli, Cuglieri, Ghilarza, Milis, Narbolia, Simaxis.

Saranno invece 14 le guardie mediche con una copertura parziale.

Ad Ales il punto di continuità assistenziale ad esempio non sarà operativo dalle 10 di giovedì 14 agosto alle 9 di domenica 17 agosto. In caso di necessità bisogna rivolgersi alla guardia medica di Usellus. A Cabras il turno della guardia medica non sarà operativo domenica 17 agosto dalle 9 alle 20. I cittadini potranno raggiungere Riola Sardo. Nessun medico a Fordongianus dalle 8 del 15 agosto alle 8 del giorno successivo. In caso di necessità bisogna raggiungere Villaurbana.

La guardia medica di Mogoro invece non sarà operativa dalle 10 del 14 agosto alle 9 del 17 agosto: in caso di necessità rivolgersi al punto di continuità assistenziale di Baressa. A Riola Sardo il turno non sarà operativo dalle 10 del 14 agosto alle 9 del 17 agosto: aperto quello di Narbolia. La guardia medica di Samugheo non sarà operativa invece dalle 8 del 15 agosto alle 8 del 18 agosto. Il 15 e il 16 agosto in caso di necessità bisogna rivolgersi al punto di Villa Sant’Antonio, domenica 17 agosto a quello di Villaurbana. A Sedilo nessun medico dal 14 al 17 agosto. In caso di necessità rivolgersi al punto Ghilarza. A Seneghe non sarà attivo dalle 10 del 14 agosto alle 9 del giorno successivo, ma sarà aperto l'ambulatorio di Milis.

Il punto di guardia medica a Solarussa non sarà operativo venerdì 15 agosto, bisogna raggiungere Simaxis. A Terralba la guardia medica non sarà operativa il 14 e il 17 agosto, c’è disponibile quello di Marrubiu. Il punto di continuità assistenziale a Uras non sarà operativo dalle 10 del 14 agosto alle 9 del 18 agosto.

In caso di necessità rivolgersi alla guardia medica di Marrubiu. A Villa Sant’Antonio la guardia medica non sarà operativa domenica 17 agosto dalle 9 alle ore 20. Chi ha bisogno deve raggiungere Laconi. A Villaurbana il punto di continuità non sarà operativo sabato 16 agosto. In caso di necessità rivolgersi alla guardia medica di Simaxis.

«Per le situazioni di emergenza sono operativi i punti di pronto soccorso degli ospedali di Oristano e Bosa - fanno sapere dalla Asl - . Considerato l’iper afflusso in queste settimane legato anche all’aumento della popolazione turistica nell’isola, si raccomanda ai cittadini di rivolgersi ai punti di emergenza ed urgenza solamente in casi di reale necessità».

