Traffico rallentato sulla statale 131 all'altezza di Abbasanta per una violenta grandinata che si è abbattuta in zona nel primo pomeriggio.

Un altro temporale improvviso in Sardegna, causato da un'infiltrazione di aria fredda che ha indebolito l'alta pressione responsabile del caldo torrido di questi e dei prossimi giorni.

Ieri un nubifragio accompagnato da violente raffiche di vento si è abbattuto su Iglesias e le campagne limitrofe, lasciando dietro di sé pesanti danni a strade, giardini privati e abitazioni. L’incessante pioggia e il vento hanno fatto cadere rami in molte zone della città. Diverse le case e gli scantinati allagati.

La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico fino alle 21 di questa sera su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

