Il carnevale terralbese 2025 sarà una edizione speciale di divertimento e aggregazione anche per i bambini. Grazie all’iniziativa dello storico Magic Group guidato da Roberto Rozier, sono stati infatti organizzati dei laboratori per la lavorazione della cartapesta, rivolti agli alunni dell’istituto comprensivo di Terralba, che potranno essere così tra i protagonisti dell’atteso evento mascherato.

Già da inizio gennaio, in accordo con la scuola, si sono svolti i laboratori che hanno coinvolto circa 200 bambini di tutte le classi, che per le loro attività hanno utilizzato uno spazio all’interno dello stabile di proprietà comunale di via Doria concesso in uso dalla Giunta comunale.

Gli studenti erano davvero in ottime mani, considerato che il Magic Group ha la finalità di promuovere progetti e di tramandare la conoscenza delle tecniche di costruzione di opere di cartapesta, aventi a oggetto temi legati prevalentemente al Carnevale.

Ad affiancare il carnevale dei più piccoli, si aggiunge quest’anno la gradita iniziativa di un concorso a tema per i creativi, studiato per coniugare divertimento, apprendimento e creatività.

