È stato convalidato l’arresto dell’allevatore 53enne che la sera del 14 agosto, nelle campagne di Meana Sardo, ha aggredito a colpi di zappa (e non di roncola come inizialmente si era appreso) un 52enne.

L’accusa di cui deve rispondere è quella di tentato omicidio, con l’autorità giudiziaria che nel corso dell’udienza di convalida ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sull’accaduto, coordinate dalla Procura di Oristano, sono condotte dai carabinieri di Meana Sardo e dai militari

del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara.

Gli uomini dell’Arma stanno ancora cercando di appurare i motivi alla base dell’aggressione, avvenuta nella zona di Iscari, dove entrambi gli uomini hanno delle proprietà. L’ipotesi è quella di dissidi di natura personale e familiare.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore si sarebbe scagliato sulla vittima colpendola alla schiena con un attrezzo agricolo. Nonostante le ferite, il 52enne è riuscito a mettersi alla guida della sua auto e a raggiungere altri allevatori per chiedere aiuto.

Trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari, l’uomo è stato ricoverato in Rianimazione e successivamente trasportato al al Businco, in chirurgia toracica, dove si trova tutt’ora. Versa al momento in condizioni stabili ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante la gravità delle lesioni riportate.

L’aggressore, invece, era stato rintracciato nella sua proprietà e per lui era scattate le manette. Ora la decisione del giudice di trasferirlo in carcere.

