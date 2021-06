Un automobilista è rimasto ferito in un tamponamento che ha coinvolto tre auto nella trafficatissima via Rockefeller, proprio davanti all’ospedale San Martino di Oristano.

Una mancata precedenza avrebbe innescato l’incidente che ha coinvolto una Lancia, una Opel Meriva e una Fiat Panda con a bordo dei cittadini oristanesi.

Il tamponamento è avvenuto poco dopo le 11 quando la via Rockefeller era intasata da un traffico intenso. L’autista di una delle auto ha arrestato bruscamente la marcia innescando così il violento tamponamento tra i tre veicoli. Ad avere avuto la peggio è stato un trasportato che viaggiava sulla Fiat panda che ha riportato delle contusioni alla colonna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed un’ambulanza della Assl di Oristano. L’equipe del 118 ha prestato i primi soccorsi al ferito e lo ha trasferito nel vicinissimo pronto soccorso dell’Ospedale.

La polizia locale ha sospeso per circa mezz’ora il traffico, sul primo tratto della via Rockefeller, per consentire prima il soccorso del ferito e, successivamente, per effettuare i rilievi di legge e rimuovere le auto coinvolte nel tamponamento.

© Riproduzione riservata