Quella di oggi è stata una intera mattinata di disagi e notevoli rallentamenti nella circolazione sulla strada provinciale 15 che da Tadasuni conduce a Ghilarza, per quanti arrivavano nel Guilcier dal Barigadu e dal Mandrolisai. L’improvviso distacco di un grosso carrello porta rifiuti dall’automezzo che lo trasportava ha creato problemi considerato che lo stesso carrello è finito fuori dalla carreggiata qualche chilometro prima dell'abitato di Boroneddu.

Per liberare la strada e metterla in sicurezza è stato necessario per un breve periodo anche interrompere totalmente la circolazione con una importante fila di auto in attesa nei due sensi di marcia. Questo per consentire l'intervento delle autogru del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano e della squadra arrivata dal distaccamento di Abbasanta che hanno operato sul posto per circa due ore e mezza.

La ditta proprietaria dei mezzi ha provveduto successivamente alla raccolta dei rifiuti che erano terminati a bordo strada. Operazione durata durata sino alle 12 e che ha impegnato per il controllo del traffico i carabinieri di Ghilarza e Ardauli.

