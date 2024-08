«Con la nomina del neo consigliere comunale Giovanni Battista Aresu, la maggioranza ha nuovamente i numeri giusti per continuare la sua azione di governo». Queste le affermazioni del sindaco Pier Paolo Pisu, all'indomani del Consiglio con la presenza di Aresu entrato in sostituzione di Fabio Masia. In precedenza si era dimesso l’ex vicesindaco Luigi Atzori.

Nella stessa riunione il Consiglio ha approvato l’assestamento di bilancio, destinando la cifra importante di 1 milione e 222 mila euro. Di questi, 20mila euro andranno alla manutenzione degli impianti del Comune, 220mila euro alla riqualificazione urbana piazze, muri, marciapiedi e arredo (muro fronte municipio). Spazio anche alle spese per incarichi professionali con 15 mila euro, mentre 250 mila euro vengono destinati alla riqualificazione urbana delle vie Grazia Deledda e Adua.

Ed ancora 210 mila euro saranno investiti per lavori di messa in sicurezza di Corso Impero e 140 mila euro per il completamento del parco comunale. 50 mila euro verranno spesi per la ristrutturazione dell’ex salone parrocchiale e 300 mila per la viabilità e opere di infrastrutturazione rurale della strada che porta all’albergo.

