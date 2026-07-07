Ha raggiunto la ex compagna in un bar e, dopo averla aggredita verbalmente, le ha scagliato contro uno sgabello prima di essere fermato e allontanato dagli altri avventori del locale.

Succede a Suni, dove un uomo di 35anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Compagnia di Macomer.

La vittima, dopo l’episodio, ha infatti deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Suni e ha raccontato sette anni di insulti, violenze e vessazioni subite dall’uomo, anche davanti al figlio minore della coppia. Violenze andate avanti dal 2019 al 2024, quando la donna ha deciso di mettere fine alla relazione e di scappare di casa, rifugiandosi dai genitori.

Lui non ha mai accettato la decisione e ha continuato incessantemente a perseguitarla, sino all’episodio di qualche giorno fa in seguito al quale la vittima, temendo per la sua incolumità, ha deciso di sporgere denuncia. Per il 35enne sono quindi scattate le manette e, su disposizione del tribunale di Oristano, è stato portato in carcere.

(Unioneonline)

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