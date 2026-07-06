Un altro deposito d’acqua è ora al servizio della popolazione di Seneghe e delle imprese agricole. Lunedì scorso l’amministrazione comunale ha attivato un nuovo punto di approvvigionamento idrico realizzato mediante il recupero e la valorizzazione di acque finora inutilizzate e destinate alla dispersione.

L’infrastruttura è ancora in fase provvisoria ma «sarà ulteriormente implementata nei prossimi giorni con l’installazione di una cisterna in cemento certificata per uso alimentare e la realizzazione di tre distinti punti di erogazione, di cui uno dedicato esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento antincendio», spiega la sindaca Albina Mereu.

L’intervento è il frutto di un anno di rilievi e monitoraggi da parte dei tecnici incaricati, che hanno verificato una portata costante di 12 litri al minuto, invariata nel susseguirsi delle stagioni.

Un altro importante traguardo della programmazione dell’amministrazione comunale che rappresenta «la concreta attuazione di un obiettivo già indicato nel programma elettorale, nell’ambito della più ampia strategia di diversificazione e potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico del territorio».

Il nuovo pozzo a Su Campu 'e su Lacu e questo nuovo deposito d’acqua garantiscono una «gestione sempre più efficiente e sostenibile della risorsa idrica, riducendone al minimo la dispersione e valorizzando un bene essenziale che, nel contesto attuale, assume un’importanza strategica crescente per la comunità e per il territorio», aggiunge Mereu.

L’esecutivo comunale confida «nel massimo senso civico da parte di tutti i cittadini affinché l’infrastruttura, realizzata grazie a risorse pubbliche e nell’interesse dell’intera comunità, venga utilizzata con il dovuto rispetto e preservata nel tempo».

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