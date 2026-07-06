Lavori in corso in mezzo al caos estivo, ma l'attesa durata anni è finalmente terminata. Oggi a Cabras sono iniziati i lavori per la realizzazione della tanto attesa pista ciclabile che collegherà Cabras alla borgata marina di San Giovanni di Sinis. Infrastruttura strategica per la promozione del territorio e per lo sviluppo della mobilità sostenibile che arriva dopo proteste, polemiche e anche troppi incidenti. I lavori, che avrebbero dovuto iniziare alcuni mesi fa, sono stati posticipati a causa degli espropri che hanno coinvolto circa 600 proprietari dei terreni su cui sorgerà la pista: opera lunga 12 chilometri e larga due metri e mezzo, più il guardrail di protezione. L'intervento, che prevede un investimento di dieci milioni di euro, è parte del progetto "Ciclovia della Sardegna", promosso da Arst e Regione e finanziato con i fondi del Pnrr.

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis: "Non si tratta di un cantiere qualunque, ma di un progetto che l'amministrazione comunale ha richiesto con determinazione da anni e che è stato modificato diverse volte in conferenza di servizi, fino ad assumere il tracciato attuale, a lato della provinciale - spiega - Un'opera straordinaria che rappresenta un piccolo passo verso la visione del futuro che oggi, con fiducia, comincia a realizzarsi. I lavori sono iniziati ora, in estate, e qualcuno potrà dire che non è il migliore, e in parte avrà anche ragione, ma questo è il momento giusto, necessario e possibile. In inverno ci sarebbero le piogge, mentre ora c'è il traffico Non esiste insomma un periodo adatto".

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