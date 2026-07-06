Samugheo, riapre l'ufficio postaleLe aperture sono in programma dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45
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L’ufficio postale di Samugheo riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono infatti terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Gramsci finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Samugheo è stato completamente rinnovato.
Tra i principali interventi, nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente, implementazione di soluzioni a basso impatto ambientale come, ad esempio, il nuovo impianto di illuminazione a led che consente un notevole miglioramento del comfort visivo e un sensibile risparmio energetico.
L’ufficio postale di Samugheo è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45.