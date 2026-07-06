Il caso Housing First continua ad allargarsi in Consiglio comunale. Dopo l’interpellanza del centrosinistra sul presunto definanziamento del progetto Pnrr, nelle ultime ore sono stati depositati altri due atti che accendono i riflettori sulla struttura ricavata nell’ex scuola di Donigala Fenughedu e sulla scelta di accogliere i primi ospiti prima del completamento dei lavori.

La prima, con primo firmatario Massimiliano Daga, chiede se corrisponda al vero che l’immobile, non ancora formalmente consegnato al Comune, ospiti già tre persone in grave disagio abitativo. I consiglieri domandano inoltre quale titolo amministrativo abbia consentito l’utilizzo della struttura e se la sede di Donigala, distante dai principali servizi socio-sanitari, sia realmente la più idonea per persone fragili.

Una seconda interpellanza, presentata da Oristano al Centro e firmata da Giuliano Uras e Roberto Pisanu, prende invece spunto dalla vicenda della sessantatreenne che ha denunciato i disagi. I consiglieri chiedono chiarimenti sulle condizioni di accoglienza, sull’assenza della climatizzazione, sulle misure da adottare per tutelare la salute degli ospiti e sull’eventuale trasferimento della donna in una sistemazione più adeguata.

I due atti si aggiungono all’interpellanza presentata nei giorni scorsi dal centrosinistra, prima firmataria Maria Obinu, sul presunto definanziamento Pnrr del progetto Housing First.

© Riproduzione riservata