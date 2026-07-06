Il Comune di Pau organizza una giornata alla scoperta dell’isola di San Pietro aperta a tutta la popolazione. Un’occasione di socializzazione tra cultura, natura e cucina. La giornata è in programma per domenica 19 luglio, a Carloforte.

La quota di partecipazione (20 euro per i maggiorenni e 10 euro per i minori) comprende il viaggio in autobus, il traghetto per l’isola, il pranzo in ristorante con menu tipico e le visite culturali.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 10 luglio presso gli uffici comunali. Per confermare la prenotazione è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e la ricevuta del versamento della quota. Per ricevere informazioni e avere i moduli di partecipazione ci si può rivolgere agli uffici comunali.

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