Un incidente che ha coinvolto il parroco di Sedilo ha rischiato di rovinare questa mattina la festa dell’Ardia.

Don Maurizio Demartis, 43 anni, è stato coinvolto in un incidente a cavallo poco dopo l’uscita dal Santuario, durante il rientro in paese.

Il corteo precedeva i capicorsa e gli altri cavalieri, era guidato dalla banda musicale, dai fucilieri, dal sindaco Salvatore Pes e dallo stesso parroco entrambi a cavallo. Ad un certo punto il cavallo di don Maurizio ha impennato e il sacerdote è caduto a terra finendo in un zona scoscesa del percorso.

È stato subito soccorso dai sanitari in servizio che gli hanno prestato le prime cure. Gli è stato riscontrato un trauma facciale e una probabile distorsione alla caviglia destra. È stato successivamente trasportato all' Ospedale San Martino, ma le sue condizioni, non sono preoccupanti.

Un grande spavento, sia per lui che per tutte le altre persone che hanno assistito alla scena.

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