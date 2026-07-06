Sono 438 le famiglie oristanesi che potranno beneficiare del Bonus idrico integrativo 2026. Il Comune di Oristano ha approvato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi della misura destinata a ridurre il costo del servizio idrico per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

A disposizione ci sono 40.310 euro, assegnati da EGAS al Comune per sostenere le cosiddette “utenze deboli”, cioè i cittadini residenti serviti da Abbanoa che si trovano in una situazione socio-economica svantaggiata.

Alla scadenza del bando sono state presentate 467 domande: 14 sono risultate duplicate mentre 15 sono state escluse per la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento EGAS. Al termine dell’istruttoria degli uffici comunali sono state accolte 411 richieste relative a utenze dirette e 27 a utenze indirette.

«Il Bonus Idrico Integrativo rappresenta uno strumento concreto di sostegno alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà economica – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna –. Grazie alla collaborazione tra Comune, EGAS e Abbanoa è possibile offrire un aiuto diretto che contribuisce ad alleggerire il peso delle spese domestiche essenziali».

Per l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia, «l’elevato numero di domande accolte conferma l’importanza di questa misura per molte famiglie del territorio». Il contributo non sarà erogato direttamente dal Comune, ma verrà applicato da Abbanoa come sconto nelle prossime bollette dell’acqua degli utenti ammessi. Gli elenchi sono pubblicati all’Albo pretorio in forma anonima, nel rispetto della normativa sulla privacy.

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