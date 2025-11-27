Lo Spazio Giovani Flavio Busonera chiuso da una settimana per un guasto al riscaldamento, lo Skate Park inutilizzabile al calar del sole per problemi all’illuminazione e il giardino sensoriale del CEAS Aristanis in stato di degrado: la città rischia di perdere punti di riferimento fondamentali per ragazzi e giovani.

A sollevare il problema sono i consiglieri comunali Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Speranza Perra, Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu e Francesco Federico, che hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco e all’assessorato competente. La prima firmataria, Francesca Marchi, evidenzia: «Il problema è stato segnalato da giorni dal gestore del centro, ma lo Spazio Giovani, viste le temperature stagionali, è ormai chiuso da una settimana precludendo lo svolgimento regolare delle normali attività».

Criticità anche per lo Skate Park: «A causa di un guasto all'impianto di illuminazione, deve essere chiuso al calar del sole per garantire l’utilizzo degli spazi in piena sicurezza». E per il giardino sensoriale: «Gli stradelli che lo percorrono sono infatti in gravi condizioni di dissesto, motivo per il quale il gestore si è trovato costretto a chiuderli per evitare incidenti ai visitatori».

L’interpellanza chiede tempi certi per le riparazioni, la manutenzione degli spazi e azioni per evitare che simili problemi si ripetano, assicurando così la piena funzionalità di luoghi preziosi di aggregazione come lo Spazio Giovani.

© Riproduzione riservata