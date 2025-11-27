«Spazio Giovani in tilt»: a Oristano la minoranza chiede chiarezzaTutto fermo da una settimana per un guasto all’impianto di riscaldamento. Inutilizzabile anche lo skate park
Lo Spazio Giovani Flavio Busonera chiuso da una settimana per un guasto al riscaldamento, lo Skate Park inutilizzabile al calar del sole per problemi all’illuminazione e il giardino sensoriale del CEAS Aristanis in stato di degrado: la città rischia di perdere punti di riferimento fondamentali per ragazzi e giovani.
A sollevare il problema sono i consiglieri comunali Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Speranza Perra, Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu e Francesco Federico, che hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco e all’assessorato competente. La prima firmataria, Francesca Marchi, evidenzia: «Il problema è stato segnalato da giorni dal gestore del centro, ma lo Spazio Giovani, viste le temperature stagionali, è ormai chiuso da una settimana precludendo lo svolgimento regolare delle normali attività».
Criticità anche per lo Skate Park: «A causa di un guasto all'impianto di illuminazione, deve essere chiuso al calar del sole per garantire l’utilizzo degli spazi in piena sicurezza». E per il giardino sensoriale: «Gli stradelli che lo percorrono sono infatti in gravi condizioni di dissesto, motivo per il quale il gestore si è trovato costretto a chiuderli per evitare incidenti ai visitatori».
L’interpellanza chiede tempi certi per le riparazioni, la manutenzione degli spazi e azioni per evitare che simili problemi si ripetano, assicurando così la piena funzionalità di luoghi preziosi di aggregazione come lo Spazio Giovani.