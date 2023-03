A Sorradile l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Arca sceglie di riaprire i termini e prorogarli sino a fine aprile per prendere in gestione le strutture ricettive che puntano a far decollare il turismo nel paesino che in questi anni sta investendo in sostenibilità e accoglienza. Entro la scadenza di fine febbraio è arrivata infatti una sola offerta per prendere in gestione gli immobili in via Italia, la Comunità ospitale e la Casa dell’ospite e i l Borgo sul lago, la struttura turistica (ristorante-pizzeria) in località Monte Simeone, a due passi dal lungo lago.

«Speriamo arrivino delle proposte accettabili, che diano risalto all’economia del territorio. Al momento in Comune è arrivata solo un’offerta. Noi crediamo si debba poter effettuare un confronto tra più proposte per fare la scelta migliore, per questo abbiamo deciso di prorogare la possibilità di presentare manifestazioni d’interesse. In questi giorni qualche altro operatore ha visitato le strutture», dice il sindaco. Dunque tutto ancora in ballo.

Ventuno i posti letto disponibili: 17 distribuiti tra i 5 appartamenti che caratterizzano la comunità ospitale e altri 4 presenti nella casa dell’ospite. Sinora nessuna delle due strutture ristrutturate e arredate dal Comune è stata data in gestione. C’è poi il borgo sul lago, la struttura ricettiva attiva sino a circa un anno fa.

