Saranno Gavino Murgia e Paola Erdas a inaugurare il nuovo e affascinante festival musicale nel cuore del Montiferru: Sonos, Intrecci culturali. A Santu Lussurgiu, il vigoroso sassofonista nuorese e la virtuosa cembalista campidanese apriranno con il concerto “Il vento tra le corde”, nella suggestiva chiesa di Santa Maria degli Angeli lunedì 7 agosto alle 21 e 30.

I due artisti sardi, con retroterra musicale e culturale differenti, duettano insieme nel segno universale della musica, dando vita a un interessante e prezioso intreccio tra jazz e musica antica. «Il concerto è come il vento che ogni giorno corre lungo l’Isola, pulisce e unisce, porta profumi e veicola emozioni, concreto ma al tempo stesso impossibile da rinchiudere: scorre attraverso i tasti sotto le dita, soffia dal sax, si incontra in poesie, musiche che provengono da luoghi e da epoche distanti, in un tempo non tempo eterno e forte come il maestrale», spiegano gli organizzatori.

In programma brani da Faenza Codex, Gavino Murgia, Josquin, Johannes von Lublin, Cantiga de Sancta Maria. I prossimi concerti di Sonos sempre a Santa Maria degli Angeli. Martedì 8 “Arie, danze e improvvisi” con Daniele di Bonaventura al bandoneon accompagnato dal Quintetto d’archi LABohème. Mercoledì 9 l’Ensemble vocale Fenice, nel “Viaggio vocale dal gregoriano medievale ai nostri giorni”.

La rassegna musicale è curata dall’Associazione culturale LABohème di Stintino Jazz, in collaborazione con il Comune di Santu Lussurgiu e la Pro Loco. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi del festival.

© Riproduzione riservata