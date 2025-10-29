Soldi, alloggio provvisorio e altri beni per la coppia con 4 figli senza casa per l’incendio: «A Bonarcado solidarietà commovente»Abitazione distrutta dal fuoco, la comunità si mobilità: la famiglia ha trovato un tetto, sono stati donati 27 mila euro e il centro raccolta della parrocchia è stato inondato di materiale di prima necessità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quando la solidarietà chiama, la comunità di Bonarcado risponde. Dopo la disgrazia che ha colpito la famiglia rimasta senza casa a causa di un incendio, si è attivata una gara di generosità per sostenere i bisogni immediati dei genitori e dei quattro figli: un tetto dove alloggiare e beni di prima necessità come alimenti, vestiti ed effetti personali.
Il ristorante Sa Mola-Villa Maria Francesca si è offerto di ospitare gratuitamente la famiglia fino all’individuazione di un alloggio più consono. Il centro raccolta di prima necessità della parrocchia è stato riempito di ogni bene per sostentare i bisogni immediati della famiglia, come alimenti, vestiario et altro.
Intanto la sindaca Annalisa Mele si è attivata per l’alloggio popolare e Area ha subito risposto: «L’ente per edilizia popolare ha messo a disposizione un alloggio, però deve renderlo prima agibile e abitabile. Assolti questi adempimenti burocratici, quindi quelli tecnico-logistici la famiglia potrà alloggiarvi».
La raccolta fondi attivata dal parroco Emanuele Lecca sulla piattaforma Gofundme in 24 ore ha raggiunto la cifra ragguardevole di 27mila euro: «Tanta barava gente ha donato ciò che ha potuto, anche un piccolo contributo però di grande magnanimità è stato offerto con il cuore. Sono gesti che rimangono impressi nell’animo, alleviano le sofferenze e ridare speranza a questi nostri concittadini», spiega il vicario.
Il primo cittadino Mele: «Mi ha commosso e inorgoglito la generosità dei bonarcadesi, ma anche quella del Montiferru e di altre parti dell’Isola, hanno mostrato di avere un grande cuore e sensibilità per queste situazioni spiacevoli. Si sono mobilitati prontamente per non far mancare nulla ai nostri concittadini: comportamenti di assoluto spessore umano».