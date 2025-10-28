I sacrifici di una vita in fumo. In pochi minuti hanno perso tutto: casa, arredi, effetti, vestiti e persino i documenti e i libri di scuola. Dell’abitazione in via Nuoro, a Bonarcado, è rimasta solo una facciata annerita e intorno i nastri bianco e rossi dei vigili del fuoco. L'incendio, divampato all’alba, è stato devastante e soltanto la prontezza di riflessi del padre ha evitato la tragedia. L’uomo è riuscito a mettere in salvo la moglie, le sue bambine di 3 e 6 anni, l’altra figlia 15enne e il ragazzo di 16. Adesso per aiutare la famiglia si è mobilitata tutta la comunità a iniziare dalla sindaca Annalisa Mele e dal parroco don Emanuele Lecca.

«Fortunatamente nessuno è rimasto ferito – commenta la sindaca Annalisa Mele –ma questa famiglia ha perso tutto. Stiamo cercando una soluzione, abbiamo contattato anche Area per mettere a disposizione un alloggio e far fronte all’emergenza». Tutta la comunità si è mobilitata, il parroco don Lecca ha allestito un punto di raccolta di beni di prima necessità, prodotti per l'igiene, indumenti e arredi nella parrocchia di san Romualdo abate dalle 15 alle 19.

Inoltre è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, in poche ore sono stati donati oltre 10mila euro. «Anche una piccola goccia può servire a dare speranza e a rendere di nuovo felici questi nostri amici che vivono nella nostra comunità di Bonarcado» ha scritto il sacerdote.

