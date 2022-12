A Soddì ancora pochi giorni per farsi avanti e prendere in gestione il ristorante-pizzeria alle porte del piccolo borgo che si affaccia sull’Omodeo.

Entro il 9 dicembre potranno essere infatti presentate le manifestazioni d’interesse per portare la propria candidatura per la gestione del locale che in passato registrava tantissime presenze, e non solo in arrivo dal territorio.

La struttura è chiusa dai primi mesi del 2021, complice anche l’emergenza sanitaria e il periodo di lockdown. Ora si riparte per affidare la struttura realizzata anni addietro nei locali dell’ex scuola e finanziata con i fondi della legge 37.

«Speriamo davvero che qualcuno si faccia avanti per prenderla in gestione» commenta la sindaca Greta Pes. «Per il paese sarebbe davvero un bene, anche perché porterebbe a far conoscere Soddì. Quando era aperta la pizzeria funzionava benissimo e richiamava tante persone». La sindaca assicura inoltre: «Intendiamo investire delle risorse per sistemare la facciata dello stabile e prossimamente contiamo di intervenire anche sull’efficientamento energetico e la sistemazione degli spazi esterni». Ora si attendono le domande per la gestione.

