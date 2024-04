Domenica, a Siris, appuntamento dedicato agli amanti della natura. Infatti, l’amministrazione comunale organizza la giornata ecologica “Ajò a Riu Bingias”. Il nome della giornata è dedicato al “Riu Bingias”, la sorgente di Siris. L’occasione per immergersi nella natura del territorio nel segno della socializzazione.

Il programma prevede, alle 8.30, l’incontro dei partecipanti presso la località “Inus”, nel quale ci sarà un’accoglienza con una piccola colazione. Alle 9 la partenza della camminata, di poco meno di 6 chilometri, con un dislivello di circa 320 metri. Un percorso adatto a tutti, per il quale viene consigliato un abbigliamento comodo, con scarpe e bastoncino da trekking. Alle 10.30 breve sosta con ristoro, poi la ripartenza fino alla località di “Inus”, dove è in programma un pranzo a buffet per tutti, attorno alle 13.

«Sarà – commenta il sindaco Emanuele Pilloni - una giornata ecologica dedicata alla scoperta del territorio di Siris. Un'occasione per stare a contatto con la natura incontaminata ricca di colori e profumi primaverili».

