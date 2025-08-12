Si è concluso, a Siris, il restauro dell’opera “La Lotta”, presente all’ingresso del parco comunale.

L’opera, creata dall’artista Roberto Fanari, stava subendo l’ossidazione, motivo per cui si è deciso di intervenire.

L’installazione fa parte del progetto “Bidda Festival” del 2024, è realizzata in filo di ferro cotto e nasce dal vissuto dell’artista, dai ricordi della sua infanzia che prendono vita attraverso trame e grovigli di un filo.

La figura del bambino con in mano un gallo è presente nei ricordi che rievocano vicende e storie di vita paesana.

«Si è deciso per la ristrutturazione – commenta il sindaco Emanuele Pilloni – in quanto l'installazione si stava ossidando. Per questo motivo, per preservarla, è stato necessario intervenire per evitare un ulteriore deterioramento».

