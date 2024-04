Nel corso dell’ultima riunione di Giunta, il Comune di Siris ha deliberato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di alcune strade comunali. Nello specifico, l’esecutivo guidato da Emanuele Pilloni intende intervenire su via San Vincenzo e via Alghero. La spesa prevista dall’amministrazione è di oltre 58mila euro. Somme reperite da contributo statale, per l’annualità 2024, dedicato ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti e stanziati per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, oltre che per l’abbattimento di barriere architettoniche e di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nel caso di Siris si interverrà su due strade strategiche per la vita della comunità. «Con questo intervento – conferma il sindaco Emanuele Pilloni – intendiamo mettere in sicurezza e valorizzare uno degli ingressi del paese che si innesta sulla strada provinciale che collega Masullas all'incrocio per Morgongiori e Uras».

