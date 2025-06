Arriva alla terza edizione, a Siris, il “Bidda Festival”, evento annuale che punta a instaurare dialogo tra arte e persone all’interno della piccola comunità. Dopo il gran successo delle prime due edizioni torna quello che ormai è una tradizione fissa nel paesino di 230 abitanti circa. Non solo dialogo, ma un vero e proprio progetto di arte pubblica, ideato e curato da Andrea Casciu, Direttore Artistico, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

«Siamo entusiasti – commenta Casciu - di annunciare l'imminente ritorno del Bidda Festival, un appuntamento che, anche quest'anno, si propone di essere un faro di cultura, arte e innovazione per la nostra comunità e oltre». Soddisfazione anche da parte del sindaco di Siris, Emanuele Pilloni: «La terza edizione del Bidda Festival continua a portare arte e colore nel cuore del Parte Montis. Per una settimana muralisti di fama nazionale porteranno l'arte tra le viuzze del borgo, coinvolgendo tutta la popolazione in momenti che richiamano l'identità storico-culturale di Siris». Dopo la presentazione degli artisti, avvenuta nella giornata di ieri, oggi, gino al 15 giugno, via ai lavori che andranno a colorare il paese. Otto gli artisti impegnati nella realizzazione dei murales: Hitnes, Alleg, Vera Bugatti, Ceciro, Ciredz, Fabio Frau, Ottoeffe e Fomento. Dal 10 al 14 giugno, invece, inizierà il laboratorio aperto alla popolazione, curato da Ottoeffe.

Gran finale il 14 e 15 giugno, con il tour dei murales e intrattenimento, oltre all’installazione delle opere realizzate nel corso del laboratorio. «Il Bidda Festival – conclude Casciu - non è solo una rassegna di eventi; è un punto d'incontro, un laboratorio di idee e un'occasione per celebrare la ricchezza del nostro territorio e la creatività che lo anima. In un momento in cui l'arte e la cultura sono più che mai vitali per nutrire lo spirito e stimolare il pensiero critico, ci impegniamo a creare uno spazio inclusivo e stimolante per tutti gli artisti, nonché per il pubblico di ogni età».

