Scadrà il prossimo 8 agosto la possibilità di concorrere per ottenere un tirocinio retribuito per il progetto Borghi del PNRR.

Il Comune ha spostato a venerdì prossimo le iscrizioni, per la necessità di maggior tempo per sottoscrivere l'impegno e concludere il procedimento istruttorio. Il bando è rivolto ai giovani di tutto il territorio regionale per lavorare al progetto “potenziamento della biblioteca di pubblica lettura”, per conto del Comune nell’ambito del Progetto Borghi.

Una opportunità formativa e lavorativa per i giovani tra i 18 e i 40, residenti in Sardegna da almeno un anno, in possesso del diploma di scuola superiore. Sono previsti 5 voucher del valore di € 7.173,60 ciascuno, per un’esperienza di sei mesi nel settore culturale. Le domande vanno inoltrate, entro il prossimo 8 agosto via pec all’ufficio protocollo: protocollo.seneghe@legalmail.it

Il progetto Borghi vinto dal Comune nel 2022 ha portato in dote a Seneghe 1 milione e 600mila euro per la rigenerazione socio-culturale del paese.

