Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Busachi offre alle persone sole e anziane la possibilità di partecipare alle novene per Santa Susanna nell’omonimo novenario campestre, mettendo a disposizione un servizio navetta dal paese.

Sarà attivo dal 2 al 10 agosto e in questo modo quanti lo vorranno ma non hanno familiari o persone che possono accompagnarle potranno usufruire del trasporto messo a disposizione dal Comune.

«Tutte le persone interessate sono invitate a comunicare la propria adesione esclusivamente contattando l’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Busachi oppure l’assessore comunale Franco Mele. Non saranno prese in considerazione le prenotazioni avvenute secondo altre modalità, in quanto non consentono un’organizzazione ottimale del servizio», chiariscono dal Comune. La partenza per le novene è prevista alle ore 17,45 dalla Piazza San Bernardino e alle ore 17,50 dalla Via Manno.

