A Sini, in occasione della trentesima edizione della “Sagra de Su Pani ‘e Saba”, in programma il 25 aprile, si terrà anche il primo concorso di pittura dedicato all’identità culturale, paesaggistica e naturalistica del paese. L’evento è organizzato dalla Proloco con il patrocinio del Comune.

I dipinti su tela dovranno essere realizzati durante questo evento, con i partecipanti che avranno così la possibilità di stare a contatto con i valori identitari di Sini, dei suoi abitanti e del territorio circostante cogliendo spunto per racchiudere in una tela ciò che lo rappresenta. La tela dovrà avere come soggetto la Sagra, scorci paesaggistici e naturalistici del paese e il suo territorio. In seguito verrà allestita una mostra con i dipinti realizzati.

La cerimonia che premierà il vincitore, si terrà durante la manifestazione Monumenti Aperti, a maggio. Verranno premiati i primi 3 classificati. Per informazioni è possibile contattare la Pro loco Sini APS via mail (indirizzo proloco.sini@gmail.com).

