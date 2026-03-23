Chi anni fa correva verso la stessa meta, ora si separa. Anche a Simaxis, come a Siamaggiore, in vista delle prossime elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco, scendono in campo l’attuale primo cittadino Giacomo Obinu e il suo ex vice, Marco Mottura. Braccio destro fino a quando non sono iniziati i primi attriti, motivo per cui il sindaco aveva poi revocato la delega a Mottura. E ora la sfida. L’attuale sindaco ha già annunciato la sua ricandidatura diverse settimane fa. Marco Mottura, ingegnere di 45 anni, ha annunciato la sua decisione oggi. "Scendo in campo perché in tanti, tra amici, parenti e associazioni di cui faccio parte da tempo, mi hanno chiesto di farlo. Ma anche perché conosco il funzionamento della macchina amministrativa. Saranno poi i cittadini a decidere chi merita la fascia tricolore. Noi ci proviamo”. A breve sia Giacomo Obinu che Marco Mottura presenteranno ufficialmente la loro squadra.

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