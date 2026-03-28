Stava tornando con gli amici, dopo un giro in bicicletta, quando sulla strada statale 388 all’altezza di Simaxis ha avuto malore ed è caduto a terra.

Inutili soccorsi prestati dagli altri ciclisti e poi dai sanitari arrivati in ambulanza sul luogo della tragedia. Purtroppo per Sergio Puddu, medico di base a Santa Giusta, non c’è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata