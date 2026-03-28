la tragedia
28 marzo 2026 alle 14:22aggiornato il 28 marzo 2026 alle 14:33
Simaxis, medico colto da un malore mentre pedala: muore sulla statale 388Per Sergio Puddu non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Stava tornando con gli amici, dopo un giro in bicicletta, quando sulla strada statale 388 all’altezza di Simaxis ha avuto malore ed è caduto a terra.
Inutili soccorsi prestati dagli altri ciclisti e poi dai sanitari arrivati in ambulanza sul luogo della tragedia. Purtroppo per Sergio Puddu, medico di base a Santa Giusta, non c’è stato nulla da fare.
© Riproduzione riservata