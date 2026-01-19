A Simala, sabato 24 gennaio, è previsto un momento atteso da tutta la comunità. Dalle 18, infatti, ci sarà l’inaugurazione del progetto sperimentale “Verso il Centro di Aggregazione”.

Nella struttura dell’ex Monte Granatico prenderà così il via un percorso della durata di 8 mesi, nel quale testare l’interesse della comunità verso l’iniziativa e arrivare poi alla realizzazione del centro di aggregazione sociale. L’obiettivo è quello di dare a Simala uno spazio nel quale poter fare aggregazione. Un’idea nata circa un anno fa, dopo un confronto nel quale i cittadini avevano fatto richiesta di un luogo dove potersi incontrare per discutere, giocare, confrontarsi e fare aggregazione.

«Da quel momento – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – ci siamo impegnati per trovare una soluzione adatta a rispondere alle esigenze, alle idee, alle proposte e alle considerazioni emerse. Superate le difficoltà burocratiche siamo finalmente in grado di presentare il progetto sperimentale che ci traghetterà verso il centro di aggregazione sociale».

Durante il periodo sperimentale gli utenti dovranno compilare e firmare un modulo di iscrizione, impegnandosi a rispettare delle regole di gestione della struttura.

«Il centro – prosegue il sindaco – sarà fruibile H24 salvo chiusure programmate. Sarà importante la collaborazione di tutti al funzionamento di questa iniziativa. Per questi primi 8 mesi ci affideremo al buon senso degli iscritti”. Le iscrizioni al centro saranno aperte anche in seguito all’inaugurazione di sabato 24 gennaio.

«Siamo fiduciosi – conclude Atzei – che questo progetto sperimentale possa dotarsi, con il contributo e il buon senso di tutti, di una struttura forte ed efficace che consentirà di avere finalmente un luogo sicuro e confortevole dove poter fare aggregazione».

© Riproduzione riservata