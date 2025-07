Ritorna a Simala l’appuntamento con “Simalesi nel mondo”. L’iniziativa, arrivata all’ottava edizione, è ormai un evento fisso dell’estate della piccola comunità, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro loco.

L’obiettivo dell’evento è quello di creare un’occasione di recupero dell’identità, rinsaldare amicizie e vecchi legami tra residenti e coloro che, nel tempo, hanno lasciato il paese soprattutto alla ricerca di un lavoro.

La data fissata per la manifestazione è il 9 agosto, con un programma che prevede il via alle 19, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale. Alle 20.45 si prosegue con la cena in piazza Sa Cruxi, allietata da un intrattenimento musicale. È prevista una quota di partecipazione e si potrà dare l’adesione entro il 25 luglio.

